Караник: в Гродненской области особое отношение к дате 17 сентября

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области особое отношение к дате, которая легла в основу Дня народного единства. Такое мнение сегодня во время круглого стола, посвященного Дню народного единства, высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Национальном историческом музее 15 сентября проходит круглый стол на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа", начала работу тематическая выставка. В формате телемоста к работе присоединились и регионы. В Гродно импровизированная студия открылась в одном из залов областного историко-археологического музея.

"В нашей области особое отношение к дате, которая легла в основу государственного праздника - Дня народного единства. Исторически сложилось, что западные территории Беларуси нередко становились местом столкновения геополитических амбиций крупных европейских государств. Нас не раз делили, как говорится, по живому, не спрашивая и не учитывая мнение народа и национальные интересы. Пытались искоренить нашу самобытность, предать забвению культуру и достижения наших предков, лишить возможности самостоятельно определять собственную судьбу и пути развития. Но белорусский народ никогда не сдавался. Источником его великой силы во все века были и остаются безграничная любовь к Родине, единство и солидарность, приверженность идеалам мира, равноправия и справедливости", - отметил Владимир Караник во время прямого включения. По его словам, воссоединение белорусского народа позволило заложить прочный фундамент всех будущих достижений и побед, на котором сегодня строится сильная и процветающая страна.

"И сегодня эстафета поколений в наших руках. Мы четко осознаем ответственность за судьбу Отечества, сохранение исторической памяти, обеспечение согласия и стабильности в государстве. Готовы достойно противостоять современным вызовам и угрозам, созидать и двигаться вперед по намеченному курсу", - отметил председатель облисполкома.

Во время телемоста начала работу выставка "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...". Старт ее прошел в интерактивном формате. Работала фотозона "Живая картина", гуляли горожане в костюмах той эпохи, можно было почитать тематическую литературу или нарисовать боевой листок. На самой выставке представили уникальные фотографии, документы, одежду, элементы военного обмундирования, плакаты того времени.-0-

Фото Леонида Щеглова