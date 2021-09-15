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15 сентября 2021, 16:53

Жук: праздник 17 сентября станет символом единства белорусского народа

Игорь Жук
Игорь Жук
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15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник 17 сентября станет символом единства белорусского народа. Об этом сказал во время круглого стола, посвященного Дню народного единства, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродненском областном историко-археологическом музее открылась выставка "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…", а также организован тематический круглый стол с участием представителей местной власти, депутатского корпуса, общественных организаций, историков. Начало мероприятию дал телемост с Национальным историческим музеем в рамках республиканского музейного проекта, посвященного Дню народного единства.

"Праздник 17 сентября станет символом единства белорусского народа. Только в Гродненском регионе в мире и согласии проживает очень много национальностей. Все они равны, а мы рады, что между ними есть дружба и взаимопонимание. Важно все это сохранить", - отметил Игорь Жук. Он также подчеркнул, что для жителей западных областей 17 сентября - особая дата.

"Вспоминаю рассказы своих дедушек и бабушек, родственников о том, как унижали белорусов, как закрывались белорусские школы, запрещалось говорить на родном языке. Важно помнить об этом и трепетно относиться к дате, знаменующей то время, когда мы стали единой страной", - отметил Игорь Жук. Он подчеркнул необходимость проведения патриотической и воспитательной работы на эту тему прежде всего с молодым поколением.

Открытие выставки "Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…" прошло в интерактивном формате. Работала фотозона "Живая картина", гуляли горожане в костюмах того времени, можно было почитать тематическую литературу или нарисовать боевой листок. На самой выставке были представлены уникальные фотографии, документы, одежда, элементы военного обмундирования, плакаты, относящиеся к тому периоду.-0-

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