Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы благоустройства дворов и создания инфраструктуры в жилой застройке стоит выносить на уровень государственно-частного партнерства. Такое мнение сегодня по итогам прямой линии в Щучинском районе высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

На прямую линию поступило 12 вопросов. Темы обращений были различны - от бизнес-сферы до работы систем ЖКХ и здравоохранения.

"Актуальной остается, например, тема дорог в районах индивидуальной застройки, благоустройства дворов. Эти вопросы можно решать с помощью государственно-частного партнерства. В Гродненской области для этих целей создан фонд гражданских инициатив. И предлагаем решать такие вопросы на условиях софинансирования", - рассказал Владимир Караник. Он обратил внимание, что условия могут быть различными. Например, за счет государства закупаются материалы, а уже сами работы в том же дворе проводятся силами инициативной группы жильцов.

"Таким образом мы решим сразу несколько вопросов. В том числе и сохранности объектов благоустройства. Согласитесь, когда люди вложат свой труд или свои средства в обустройство двора, детской площадки, то они будут относиться к сделанному куда более бережно", - отметил Владимир Караник. Также, по его словам, создание такого фонда позволит упростить выделение средств на решение актуальных для людей вопросов.-0-

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