2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области первым компонентом вакцины привиты 42% жителей. Об этом сегодня во время прямой линии в Щучинском районе сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

На прямую линию поступило 12 вопросов. Темы обращений были различны - от бизнес-сферы до работы систем ЖКХ и здравоохранения. Обсуждалась и тема коронавируса.

"На протяжении четырех недель отмечаем устойчивое снижение заболеваемости. По сравнению с пиковыми значениями этого года практически в полтора раза снижено количество пациентов с коронавирусом, находящихся на стационарном лечении", - отметил Владимир Караник. По его словам, это позволило вернуть к нормальному режиму работы практически все районные больницы Гродненской области. Сейчас помощь пациентам с коронавирусом оказывается на базе межрайонных центров.

"Мы прошли эту волну с более низкими показателями, чем год назад. За это хочу поблагодарить и жителей области, которые услышали наши рекомендации по социальному дистанцированию, соблюдению мер индивидуальной защиты", - сказал Владимир Караник.

Дает эффект и вакцинация. Она в регионе идет хорошими темпами. Первым компонентом вакцины привиты 42% жителей области. Основной упор в вакцинации был сделан на людей старше 61 года, а также тех, кто имеет хронические заболевания. В этих группах доля привитых превысила 70%, что может свидетельствовать о формировании иммунной прослойки. Высока доля вакцинированных в сфере социальной защиты, среди медиков, работников торговли, образования и ЖКХ.-0-