Каранкевич поздравил воспитанников социально-педагогического центра в Минске с новогодними праздниками

Во вермя акции "Наши дети" в социально-педагогическом центре

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня социально-педагогический центр Центрального района Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Виктор Каранкевич поздравил воспитанников центра с наступающими новогодними праздниками, вручил им сладкие подарки, а также подарил ноутбук.

"Акция "Наши дети" - это замечательная традиция, которая получила развитие в нашей стране. Ежегодно в канун Нового года поздравления и подарки принимают дети, которые по разным причинам остались без родительской заботы. И для них такое внимание - это настоящий праздник, который дает возможность поверить в чудо, - отметил Виктор Каранкевич. - Мы сегодня старались сделать так, чтобы дети почувствовали себя счастливыми. Все они радостные, красивые, долго готовились к праздничному концерту. Видно, что для них это действительно большое событие. И для нас, взрослых, лучшая благодарность - увидеть их счастливые глаза, их радость".

Вместе с министром энергетики воспитанников центра поздравило руководство УП "Минскоблгаз" и УП "Мингаз". Дети получили мягкие игрушки. Центру также вручены сертификаты на спонсорскую помощь.

После праздничного концерта гости ознакомились с условиями проживания и обучения воспитанников центра, пообщались с педагогами, поблагодарили их за внимание и заботу, которыми они окружают детей.

Социально-педагогический центр Центрального района Минска предназначен для временного проживания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает социально-педагогическую, психологическую и другие виды помощи, помогает восстановлению социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, содействует возвращению детей в семьи.-0-

Фото Рамиля Насибулина