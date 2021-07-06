Караоке-концерт, танцы с роботами и почти 1,5 км торговых рядов - чем удивит "Купалье" в Александрии

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Караоке-концерт, презентация вузов, танцы с роботами, почти 1,5 км торговых рядов и рушники из разных стран - новшества республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") обсудили сегодня на рабочем совещании в Могилевском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками встречи стали представители главного управления идеологической работы и по делам молодежи, главного управления по образованию, главного управления торговли, управления культуры Могилевского облисполкома, ГАИ УВД Могилевского облисполкома, региональных учреждений культуры, Могилевского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси", Могилевского обкома ОО "БРСМ" и Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"В этом году программа праздника в Александрии будет яркой и насыщенной. Кроме традиционных площадок, которые успели полюбиться всем, мы готовим много новинок и сюрпризов. Уверены, что на "Купалье" каждый сможет найти что-то для себя. Главный лейтмотив праздника в этом году - рушник как символ народного единства", - сказала начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Екатерина Музыченко.

Традиционно на берегу Днепра в Шкловском районе будут работать две концертные площадки. На малой сцене в течение всего дня будут проходить различные тематические концерты. В них примут участие юные таланты Могилевщины, творческие коллективы Дворца культуры Минского тракторного завода, группа Jazz City Band. Концертную программу представят "Вясялуха New&band" (Могилев), группа "Галасы Зместа", заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. Из новинок - концерт национальных общественных объединений, в котором примут участие около 350 человек. Кроме того, Могилевская областная филармония специально для республиканского праздника готовит премьеру мюзикла "Вянок на вадзе", а это более 45 авторских музыкальных композиций. Вечером на малой сцене пройдет концерт-караоке.

На главной площадке состоится гала-концерт "Песнi маей краiны". Его программу собирали по заявкам жителей агрогородка Александрия. "Съемочная группа одного из телеканалов около недели записывала видеобращения жителей Александрии. Это будет настоящее народное шоу. К нам в течение года поступает много обращений от жителей агрогородка: для них важно стать не просто зрителями этого действа, но и быть его неотъемлемой частью", - добавила Екатерина Музыченко.

Впервые в этом году в финальном концерте "Купалья" примет участие Президентский оркестр. Перед гостями праздника выступят звезды белорусской эстрады, а также Олег Газманов, рэпер Серега и народный артист Молдовы Константин Москович.

Главная тема праздника в этом году - рушник как символ народного единства. На "Купальском поле" будет организована выставка-ярмарка, участниками которой станут около 800 мастеров из разных регионов Беларуси. Впервые за много лет в Александрию приедет делегация из Камчатки. "Регионы нашей страны очень многогранны в изготовлении рушников, которые они и представят на празднике. Приедут наши друзья из Дагестана, Черниговской и Ивано-Франковской областей Украины, которые тоже представят свои рушники", - отметил директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы Олег Хмельков.

Народные мастера со всей страны представят сувенирную продукцию, в течение дня проведут различные мастер-классы. Здесь же будут работать фотозоны, пройдут выступления народных коллективов.

На молодежной площадке "Талака" впервые в истории праздника состоится презентация трех вузов Могилевской области. Белорусско-Российский университет покажет танцы роботов. Гости смогут не только посмотреть необычное выступление, но и попробовать себя в качестве программиста. Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова представит рекордсмена Книги рекордов Гиннеса, а Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий разработал новую необычную формулу специального отвара, улучшающего рост волос. Попробовать необычный напиток сможет любой желающий. На молодежной площадке также состоится финал республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Соревноваться будут 6 семей, большая часть из которых многодетные. Здесь же пройдет выставка-продажа образцов декоративно-прикладного искусства лучших учреждений образования области.

Презентацию книг белорусских известных и начинающих писателей также можно будет увидеть на площадке "Талака". Кроме этого, свои площадки обустроят реконструкторы, на которых ребята из Минска представят одежду, оружие и предметы солдатского быта времен Первой и Второй мировых войн. Вернуться в век современных технологий помогут медиахолдинги из Могилева и Бобруйска: они проведут мастер-классы по съемке роликов, ведению блогов и роликов. Здесь же будет работать молодежный пресс-центр.

Большой праздник организует в агрогородке Александрия Госавтоинспекция Могилевской области. Здесь будут работать тематические площадки, выставки ретро-автомобилей и современной техники, пройдут различные флешмобы, а дети смогут разукрасить настоящую машину.

В торговом обслуживании республиканского праздника "Александрия собирает друзей" примут участие около 120 субъектов хозяйствования, будет организовано более 2 тыс. посадочных мест. Все они будут объединены в единый квартал - "Гандлевыя суполкI", который растянется почти на 1,5 км. Каждая область и Минск представят продукцию ведущих предприятий. Как отметили организаторы, работа торговых рядов запланирована до 2.00, но если праздник будет продолжаться, то работать будут до последнего клиента.

Важный аспект предстоящего праздника - эпидемиологическая безопасность как участников "Купалья", так и гостей. Этот вопрос детально проработан не только на уровне Могилевской области, но и республики в целом. "Мы проработали вопросы водоснабжения, утилизации отходов, работы холодильных аппаратов. Обслуживающий персонал обязательно будет в защитных щитках и масках, там, где необходимо, - в перчатках. Будут установлены санитайзеры, запас дезсредств у нас имеется в достаточном количестве. Гостей праздника просим не забывать об обязательном ношении масок в местах большого скопления людей и соблюдении социальной дистанции. Все артисты, которые будут выступать, имеют справки, что ни не болеют коронавирусом. Детальная работа проведена и с теми, кто будет обслуживать людей: наличие санитарных книжек, обязательный медосмотр. Для нас важно, чтобы праздник принес не только хорошее настроение, но и был безопасным", - подчеркнула заместитель главного государственного санитарного врача Могилевской области Елена Каминская.

Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет в этом году 10 июля.-0-