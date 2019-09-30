30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кардиологи, валеологи и терапевты проконсультируют гомельских пенсионеров в День пожилых людей 1 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для этой категории горожан 1 октября будут работать прямые телефонные линии. Так, на волнующие пенсионеров вопросы ответит заведующая терапевтическим отделением №3 областного клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны Марина Борисовна Минчик с 13.00 до 15.00 по телефону 8 (0232) 51-06-32. Врачи-кардиологи Гомельского областного кардиологического центра готовы выслушать с 12.00 до 13.00 по телефону 8(0232) 49-17-99. Психологи и валеологи отдела общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья будут на связи с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 (0232) 33-57-82, 8 (0232) 33-57-24.

По данным Главного статистического управления региона, в 2018 году в Гомельской области проживали 212,1 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше (15% населения). Лица пенсионного возраста (мужчины - от 61 года, женщины - от 56 лет) составляли четверть населения области.

Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, проблеме демографического старения общества в целом, а также возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста. Психологи рекомендуют воспринимать осень жизни как время размышлений о ее смысле и время умиротворения, новый плодотворный закономерный этап. Главное - понимать, что это важный период жизни каждого человека.-0-