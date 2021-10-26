"Карета для Золушки" и другие представители семейства тыквенных предстанут на выставке в Бресте

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее сегодня откроется выставка представителей семейства тыквенных "Карета для Золушки", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором "Природа и экология" Наталья Мурыгина.

Необычную выставку брестские музейщики организовали при поддержке тепличного комбината "Берестье" и эколого-биологического профиля областного центра туризма и краеведения детей и молодежи. Активное участие в создании экспозиции также приняли горожане, поделившиеся оригинальными плодами своих дачных трудов.

"Нам хотелось в противовес холодным осенним дням организовать теплую, яркую выставку, создающую настроение. Надеюсь, совместными усилиями нам это удалось. Всего представлено более сотни представителей тыквенных. Среди них есть много красивых, экзотических экземпляров. Думаю, нам есть чем удивить и заинтересовать посетителей", - отметила завсектором.

Семейство тыквенных насчитывает около 600 видов, произрастающих по всему земному шару, за исключением холодных стран. На выставке можно будет увидеть разнообразных представителей этого семейства, характерных для наших широт: огурцы, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы. Представлены овощи разных форм, размеров и окраски. Среди них - экзотические люффа, циклантера, красный и бешеный огурец, лагенария (тыква-горлянка). Самые миниатюрные плоды тыквы не больше 2 см, самый крупный экземпляр весит около 20 кг.

Экспозицию сопровождают многочисленные рецепты блюд и поделки из тыквы. Выставка "Карета для Золушки" в краеведческом музее будет экспонироваться по 7 ноября.-0-