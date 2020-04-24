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24 апреля 2020, 17:31

Карпенко: новое общежитие ГрГУ им.Янки Купалы важно сдать до начала учебного года

Игорь Карпенко посещает строящееся общежитие
Игорь Карпенко посещает строящееся общежитие

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новое общежитие Гродненского государственного университета имени Янки Купалы важно сдать до начала учебного года. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр ознакомился с ходом строительства важного объекта. Общежитие возводится по поручению Президента.

"Сдача объекта запланирована на конец этого года. Однако строители обещают, что сработают с опережением и сдадут его к середине августа. Это правильно. Хотелось бы заселить студентов до начала учебного года", - отметил Игорь Карпенко. Он обратил внимание, что готовность объекта высокая. Проблем особых нет. Обеспечено и стабильное финансирование.

Здание в 13 этажей, рассчитанное более чем на 1 тыс. мест, возводится в районе пересечения улиц Дубко и Дзержинского. Общежитие будет многофункциональным комплексом со всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.

Игорь Карпенко также ознакомился с организацией образовательного процесса в Гродненском государственном колледже техники, технологий и дизайна и в самом университете. Уделено было внимание и перспективам развития технопарка вуза.

"Это очень перспективное направление работы. ГрГУ им. Янки Купалы стал своеобразным региональным драйвером, но его задача подтянуть сюда другие вузы и средние специальные профессионально-технические учреждения образования области. Университет пока еще в начале пути. Важно определиться с перспективными направлениями именно прикладных исследований, которые могут лечь в основу создания инновационных продуктов", - отметил Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что создание таких продуктов предусматривает и развитие производственной базы, а для их продажи необходимы будут проработка конъюнктуры рынка, маркетинговые исследования, выстроенная логистика. Именно такие задачи и должны стоять перед технопарками. Тем более опыт создания при университетах успешных предприятий в различных отраслях в стране уже наработан.

Кроме того, министр встретился с коллективом гимназии №10. Ознакомился, как организована работа, когда часть детей находится в школе, часть - на больничном, а часть - занимается из дому. В Гродненской области, например, за партами на сегодняшний день находятся 42% учеников.

"Сейчас всем важно сосредоточиться на освоении учебной программы. Особенно учащимся выпускных классов, которым в этом году надо определяться с путем профессионального развития", - отметил министр. Он подчеркнул, что продлевать учебный год не планируется.-0-

Фото Оксаны Манчук

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