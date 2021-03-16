Карпенко: получение паспорта - первый шаг в самостоятельную жизнь

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Получение паспорта - первый шаг в самостоятельную жизнь. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он в торжественной обстановке во время всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси" вручил учащимся средней школы №1 города Полоцка паспорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Получение паспорта - первый шаг в самостоятельную жизнь, - сказал Игорь Карпенко. - Сегодня знаменательный для всех вас день. Получая самый главный документ в своей жизни - паспорт гражданина Республики Беларусь, - вы вместе с ним получаете гражданские права и обязанности. Для каждого молодого человека это начало взрослой, самостоятельной жизни".

Министр отметил: перед молодыми людьми открыты широкие горизонты. "Именно здесь, под небом родной Беларуси, вы сможете раскрыть свои таланты и способности, получить хорошее образование и любимую профессию, принести пользу обществу и почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Вам, юным гражданам, предстоит приумножить достижения нашей страны. Но чтобы добиться успеха, надо много трудиться, усиленно работать, прежде всего над собой, постоянно повышать образовательный уровень, с любовью относиться к своему делу, окружающим людям и родной земле, - подчеркнул он. - Всегда стремитесь вперед, будьте инициативными, развивайтесь на благо своей страны".

Паспорта сегодня получили 13 юношей и девушек. Это ребята, которые имеют значительные успехи и достижения в учебе, спорте, творческой и общественной жизни. Кроме того, им вручено подарочное издание "Я - гражданин Республики Беларусь". Завершилось торжественное мероприятие совместным фотографированием.

Сегодня Игорь Карпенко также посетил образовательный медиацентр по гражданско-патриотическому воспитанию и побывал на презентации выставочного зала средней школы №1 Полоцка.-0-