Карпенко: самая главная ценность в системе образования - педагоги

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая главная ценность в системе образования - педагоги, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил учреждения образования Жлобина и Рогачева Гомельской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Самая главная ценность в системе образования - педагоги. Это те люди, которые каждый день приходят в аудиторию или класс, работают с детьми и учащимися, разворачивают то содержание образования, которое мы определяем все вместе, - сказал Игорь Карпенко. - Основные подходы к развитию системы образования в ближайшей перспективе обсуждались во время республиканского педагогического совета. Я всегда говорил и говорю, что здесь не нужно придумывать что-то новое. Система образования всегда решала и будет решать две важные задачи: качество образования и подготовка кадров. Все остальное - строительство, оснащение, изготовление пособий, материалов - текущее, сопутствующее".

По словам министра, хорошее подспорье в подготовке мотивированных учителей - педагогические классы. "Отрадно, что треть выпускников педклассов пользуются своим правом поступления без экзаменов по результатам собеседования и по рекомендациям соответствующего педсовета. Значит, эти молодые люди осознанно и целенаправленно выбирают свою будущую специальность. Это немаловажно в профессии педагога", - отметил министр.

Игорь Карпенко в очередной раз поднял вопрос ответственности самих учащихся. "Сегодня некоторые родители воспринимают систему образования как сферу услуг. Нужно понимать, что в школе созданы все условия для того, чтобы любой ученик смог получать необходимые знания, но как он их усвоит, зависит в первую очередь от него самого", - подчеркнул он.

Министр ознакомился с материально-технической базой учреждений образования региона и подготовкой к новому учебному году. "Паспорта готовности все учреждения образования должны получить в августе. Как планируется, новый учебный год начнется в штатном режиме", - добавил Игорь Карпенко.-0-