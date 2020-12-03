Карские чтения в ГрГУ имени Янки Купалы пройдут в режиме онлайн

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. XV Международные Карские чтения "Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации" пройдут сегодня в Гродненском государственном университет имени Янки Купалы в формате онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Международный научный форум объединит в интернет-пространстве более 120 участников из Беларуси, Польши, России и Украины. Коллектив кафедры журналистики факультета истории, коммуникации и туризма, который с 2016 года выступает организатором научного форума, подготовил несколько цифровых решений для этого.

Запущен, в частности, сайт XV Международных Карских чтений, ставший визитной карточкой форума. Сегодня он выступит рабочей площадкой конференции. Кроме того, при поддержке Научной библиотеки ГрГУ им. Янки Купалы создана полнотекстовая база сборников научных статей и сборников материалов за 1991-2020 годы. Ссылку на базу можно найти на портале конференции.

"На пленарном заседании на платформе Zoom запланировано выступление ведущих ученых из России, Украины, Беларуси. Вторая половина рабочего дня конференции посвящена секционным заседаниям, которые состоятся на платформе Google Meet. Все ссылки на пленарные и секционные заседания будут размещены на сайте конференции", - отметили в пресс-службе университета имени Янки Купалы.

Во время открытия конференции запланирована презентация книги "Академик Е. Ф. Карский. Биография", автором которой стал правнук академика Александр Карский. Также к началу международного форума издан двухтомник научных трудов, куда, в частности, вошел очерк идейного вдохновителя чтений профессора Марии Конюшкевич "Карские чтения сквозь призму времени и памяти".

В университете отметили знаковость 2020 года для Карских чтений. Международный форум проходит в преддверии 160-летия уроженца Гродненщины, выдающегося ученого-слависта, этнографа, исследователя языка, литературы и культуры белорусского народа, академика Петербургской академии наук, автора труда "Белорусы" Ефима Карского. "Кроме того, юбилейная конференция проходит в год 80-летия филологического факультета, давшего жизнь Карским чтениям, и 80-летия Гродненского государственного университета имени Янки Купалы - крупнейшего белорусского регионального центра филологического и медиалингвистического знания", - подчеркнули в пресс-службе вуза.-0-