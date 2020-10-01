1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Картины с изображением Айзека Азимова передадут Климовичскому краеведческому музею. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Агентстве интеграционных инициатив (Смоленск, РФ).

На днях в Шумячском районе Смоленской области на малой родине Айзека Азимова завершились мероприятия, посвященные столетию со дня рождения писателя. Здесь прошли традиционные Азимовские чтения, во время которых художественно-краеведческий музей в Шумячах для Климовичского районного краеведческого музея передал картины с изображением Айзека Азимова и его семьи. Автором изображений стал профессор Смоленского государственного университета Алексей Храмов.

"Музей в Климовичах выбран неспроста. Айзек Азимов родился в 1920 году в деревне Петровичи. Тогда этот населенный пункт входил в состав Климовичского уезда, а уже позже стал российской территорией. Мы узнали, что в Климовичах сейчас нет экспозиций, посвященных фантасту. И мы надеемся, что переданные картины послужат отправной точкой в оформлении нового выставочного раздела", - отметили организаторы.

Представители Климович не смогли присутствовать на мероприятиях в Смоленской области, потому картины передадут в Беларусь чуть позже.

"Картины войдут в коллекцию нашего музея и займут достойное место в ней, - рассказала главный хранитель фондов Климовичского районного краеведческого музея Наталья Банышевская. - Нам еще нужно будет поработать в этом направлении, поискать историю, которая связывает знаменитого на весь мир фантаста и Климовичскую землю".

Организатором мероприятий выступило Агентство интеграционных инициатив при поддержке Фонда президентских грантов РФ.-0-