25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Картофель в Гомельской области убран с 44% площадей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Уборочная кампания продолжается в регионе, сухая солнечная погода способствует сбору урожая.

В хозяйствах накопали 37,5 тыс. т картофеля с 1,8 тыс. га, или 44% от общего объема. Средняя урожайность 207 ц/га. Самый щедрый урожай на данный момент в Рогачевском районе, где собирают более 300 ц/га.

Как уточнили в комитете, овощи убраны на площади 1,1 тыс. га, что составляет почти 60% от плана. Валовый сбор овощей составляет 13,8 тыс. т. В основе этого объема - лук (убрано 53%), капуста (25%), свекла и морковь (по 10%).

Техника работает в полях в интенсивном режиме, параллельно идет сортировка и закладка урожая.-0-