Кататься с горки без травм: как в Минске стараются делать зимние забавы безопасными

12 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. В микрорайонах Минска создаются оборудованные снежные горки, чтобы сделать зимние забавы более доступными и при этом безопасными. О примерах такой работы корреспонденту БЕЛТА рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района столицы Денис Драпей.

Снежные баталии, дворовые хоккейные турниры, катания на санках и на чем попало со стихийных горок - такими современное взрослое поколение в большинстве своем помнит свои детские зимние забавы. Дружно, весело, но не всегда безопасно. Поэтому уже несколько лет в Минске стараются организовать альтернативу стихийным горкам: где-то используют природный перепад высот, но с дополнениями, где-то полностью выстраивают склон с бортами.

Во Фрунзенском районе самые массовые катания этой зимой можно наблюдать в микрорайоне Каменная Горка: на территории, прилегающей к МКАД, в парке им. Уго Чавеса, возле "Евроопта" на ул. Казимировской, 6. Еще одна популярная горка расположена во дворах возле улиц П.Панченко и Мазурова. Всего же на территории района 27 горок.

"Этого количества для такого густонаселенного района не хватает. Мы третий год подряд стараемся улучшать старые и оборудовать новые места для катания. В отличие от других районов мы не строим искусственных горок - у нас хватает естественного рельефа. Добавляем борта из грунта и другие элементы, используя рельеф. И места выбираем такие, чтобы съезд был безопасным. Этим летом построили дополнительно три такие горки, в том числе в микрорайоне Сухарево на ул. Маршала Лосика. Выходные показали, что они пользуются спросом", - сказал Денис Драпей.

Чтобы сделать съезд с горки в парке им. Уго Чавеса безопасным, даже пересадили несколько десятков деревьев. На ул. Лосика тоже пришлось немного переместить растительность. А также оформили борта, довезли грунт, чтобы скат был более пологим в конце.

"На кольцевой автодороге мы бульдозером создали углубление, подняли немного борта, а снег добавил этому рельефу естественный вид. Но дети продолжают кататься, выезжая на дорогу, - добавил Денис Драпей. - Обследование, которое мы проводили в выходные совместно со специалистами районного отдела по чрезвычайным ситуациям, показало некоторые недостатки. И мы их будем устранять. Где-то, соответственно, довезем снега, чтобы был более надежный барьер, отгораживающий проезжую часть, где-то установим дополнительно знаки. В наиболее опасных местах, в основном специалистами "Зеленстроя", устанавливаются информационные таблички, которые тоже приходится постоянно обновлять".

Конечно, воспитательную работу одними табличками не закроешь, детей от опасности не застрахуешь. Важнее всего - разумный родительский подход и личный пример ответственного поведения. Тем более, что даже в инструкции к тюбингам, которые сейчас многие закупили, написано, что это неуправляемые "санки-ватрушки" (справедливости ради, и обычные санки, ледянки не отличаются точностью управления). Пользоваться ими можно в присутствии и под присмотром взрослых. Надо избегать мест с выездом на проезжую часть, на элементы малых архитектурных форм или таких, где растут деревья, находится детское оборудование. Безопаснее всего кататься в специально оборудованных и обозначенных соответственно местах - в парках, скверах и т.д. Чтобы долгожданная снежная зима была веселой и без травм.-0-