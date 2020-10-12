Каждый кадр "Про любовь" - фотовыставка ко Дню матери открывается в Гомеле

12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Про любовь" ко Дню матери откроется сегодня в Гомельском государственном медицинском колледже, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Организаторы фотовернисажа уверены: все, что связано с рождением, - это любовь. "Этим чувством пронизано пространство каждого кадра представленных фотографий. Период ожидания рождения, материнские объятия, бережно-трогательные поддерживающие руки отца - это и есть добрый, надежный, принимающий нового человека мир", - рассказали в колледже.

Автор работ - фотохудожник, преподаватель терапевтических дисциплин в медицинском колледже Виктория Четырко. "За время работы я поняла: нет ничего важнее людей по обе стороны фотокамеры. Герои моих фотографий и я, простой наблюдатель с фотоаппаратом, создаем историю", - поделилась она.

14 октября Беларусь отмечает Республиканский день матери. "Это хороший повод для каждого из нас задуматься о главном, о том, что в жизни на самом деле ценно. Мама - самый важный для каждого из нас человек. И если она безмерно и безгранично любит ребенка, то и он будет воспринимать мир как дружественную среду, будет доверять другим людям, словам и отношениям всю дальнейшую жизнь. На выставку приглашены все, кто соскучился по теплоте отношений", - уточнили организаторы.

Откроется фотовыставка сегодня по ул.Кирова, 14. Начало в 12.00.-0-