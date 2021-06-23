КГК Гомельской области проведет горячую линию по обеспеченности питьевой водой

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая линия по обеспечению потребителей населенных пунктов Гомельской области питьевой водой надлежащего качества состоится 23 июня. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал контрольного ведомства.

С 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 23-83-91 и 23-83-92 можно сообщить в КГК информацию о проблемах в оказании услуг водоснабжения и высказать предложения по улучшению ситуации.

Комитет госконтроля Гомельской области проводит в регионе мониторинг выполнения государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы.-0-