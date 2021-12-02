КГК Гомельской области запустил интернет-опрос о качестве питания в школах

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля приглашает жителей Гомельской области принять участие в интернет-опросе об организации и качестве питания школьников, сообщили БЕЛТА в КГК.
Анкета интернет-опроса размещена на сайте Комитета государственного контроля. Родителям предлагается ответить на 11 вопросов, связанных с организацией и качеством питания учащихся в школах региона. "Эти ответы помогут оценить действующую систему школьного питания и выработать предложения по ее совершенствованию", - подчеркнули в контрольном ведомстве.
Интернет-опрос проводится с 2 по 16 декабря.-0-