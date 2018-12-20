КГК Гродненской области выявил факты завышения объемов выполненных работ со стороны мелиораторов

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При выполнении работ на объектах мелиорации региона за счет бюджетных средств допускаются факты завышения объемов. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Гродненской области Виктор Пивко, передает корреспондент БЕЛТА.

В ОУП "Гродномелиоводхоз" и его дочерних предприятиях проанализировано соблюдение требований законодательства при получении и использовании бюджетных средств. "Этим вопросам уделяется немало внимания не случайно. Ведь мелиорированные земли - большой резерв в улучшении работы сельскохозяйственной отрасли. В 2016-2018 годах из республиканского и областного бюджетов на эти цели было выделено свыше Br38 млн. Однако не всегда эти средства использовались эффективно", - отметил Виктор Пивко.

Среди нарушений: завышение объемов выполненных работ, самовольное строительство, некоторые из работ не подтверждаются первичной документацией. Кроме того, выявлены факты ненадлежащего ухода за мелиоративными каналами. В некоторых районах отмечается субъективный подход при выборе объектов для проведения работ по реконструкции мелиоративных систем. Например, в Островецком, Лидском, Мостовском и Свислочском районах участки, где были проведены подобные работы, мелиорированные земли не используются и зарастают.

По материалам проверок КГК бюджетное финансирование ОУП "Гродномелиоводхоз" было сокращено на Br920 тыс. и доначислено свыше Br60 тыс. налогов.-0-