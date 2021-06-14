КГК Минской области инициировал мониторинг бизнес-планов сельхозорганизаций региона

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты анализа эффективности финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций Минского региона рассмотрены на заседании коллегии областного комитета госконтроля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

На заседании коллегии отмечено, что из 126 субъектов хозяйствования столичного региона, осуществляющих мероприятия по финансовому оздоровлению, на 1 января 2021 года восстановили платежеспособность 74, не восстановили - 52 (эти организации не выполнили предусмотренные бизнес-планами показатели объема производства продукции сельского хозяйства). Так, многие из них не обеспечили рост урожайности пшеницы, ржи, тритикале, не в полном объеме использовали резервы животноводства.

Как правило, сельхозорганизации, не восстановившие платежеспособность, лидируют по количеству выявляемых госконтролерами нарушений (сев без внесения удобрений, потери при уборке урожая, несоблюдение условий содержания и кормления скота, недоработки в вопросах кормозаготовки и др.).

КГК Минской области предложил провести мониторинг бизнес-планов по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций столичного региона, принять меры по обеспечению выполнения производственных и финансовых показателей.-0-