КГК Могилевской области: дисциплину цен в 2021 году нарушили более 120 торговых объектов

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 120 торговых объектов Могилевской области нарушили дисциплину цен в 2021 году. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за насыщением товарами потребительского рынка, а также обеспечения его ценовой стабильности. Отмечено, что органы госуправления области приняли меры по недопущению на внутреннем потребительском рынке дефицита товаров, в том числе плодоовощной продукции.

"Вместе с тем в ноябре - декабре 2021 года в регионе имели место случаи неполного выполнения отечественными производителями заявок торговых сетей на поставку отдельных продовольственных товаров - муки, молока, сыра, масла сливочного, тушек цыплят бройлеров, - подчеркнули в КГК. - На ряд социально значимых товаров рост цен превысил годовой прогнозный показатель (104,9%). При этом субъекты торговли продолжают допускать нарушения дисциплины цен. В 2021 году такие случаи выявлены в 122 из 259 подвергнутых контролю торговых объектах".

По итогам заседания коллегии местным органам власти внесены конкретные предложения. Их исполнение взято на контроль.-0-