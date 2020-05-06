КГК Могилевской области предложил меры для более эффективной работы транспортного комплекса региона

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрели результаты работы транспортного комплекса региона. Отмечено, что его эффективное функционирование должным образом не обеспечивается, сообщили БЕЛТА в КГК.

Одной из основных проблем среди выявленных стало недостаточное финансирование мероприятий по обновлению парка подвижного состава городского автомобильного и электрического транспорта. Мало средств направлялось на строительство новых или модернизацию действующих троллейбусных линий. При этом уровень окупаемости пассажирских перевозок низкий: в 2017-2019 годах в городе этот показатель не превысил 68%, по пригородным перевозкам - 50%.

Отмечены и такие негативные тенденции, как снижение выручки от реализации транспортных услуг, рост затрат, ненадлежащее состояние расчетов, недостаточные темпы обновления основных фондов, снижение численности работников, низкий уровень их заработной платы.

По итогам заседания коллегии КГК Могилевской области государственным органам внесены предложения по улучшению состояния транспортного комплекса региона. Их реализация взята на контроль.-0-