КГК Могилевской области в II полугодии проверит более 400 субъектов хозяйствования

15 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области проверит в II полугодии более 400 субъектов хозяйствования региона. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

"В Могилевской области выборочные проверки коснутся 403 субъектов хозяйствования. Наибольшее количество проверок запланировали МЧС, Минтруда и соцзащиты, - отметили в КГК. - Больше половины (76%) запланированных на этот период проверок - надзорные, во время которых будут проверяться вопросы обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды".

Всего контролирующие и надзорные органы на этот период запланировали провести в стране более 3,2 тыс. проверок, из них почти 500 - в Могилевской области.

Ознакомиться подробнее с планами выборочных проверок на II полугодие 2021 года можно на сайте Комитета госконтроля по адресу www.kgk.gov.by.-0-