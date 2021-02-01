КГК: по результатам мониторинга почти каждое второе хозобщество Минской области недоплатило дивиденды в бюджет

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Минской области выявил нарушения своевременности и полноты уплаты дивидендов практически в каждом втором хозяйственном обществе региона,охваченном мониторингом, сообщили БЕЛТА в КГК.

"По законодательству общества, которые имеют долю государства более 50%, обязаны в уставном фонде перечислять часть прибыли в соответствующие бюджеты. Однако результаты мониторинга показали, что далеко не все субъекты хозяйствования соблюдали требования указа №637 и закона "О хозяйственных обществах", - рассказали в КГК. - На общем собрании акционеров 5 акционерных обществ решили не выплачивать дивиденды и направлять прибыль на цели, не предусмотренные этими нормативными актами. Еще 6 акционерных обществ решили не выплачивать дивиденды в связи с устойчивой неплатежеспособностью, хотя госконтролеры при анализе ситуации не нашли этому подтверждение". Кроме того, были обнаружены случаи, когда вопрос о распределении прибыли в нарушение законодательства решался без рассмотрения на собрании акционеров.

По итогам мониторинга выявлено, что за 2018-2019 годы хозобщества, акции которых принадлежат Минской области, не перечислили в местные бюджеты более Br1 млн. Всем акционерным обществам, допустившим нарушения, направлены рекомендации по их устранению. Всего в местные бюджеты за январь поступило уже свыше Br50 тыс. Взыскание средств контролирует КГК Минской области.-0-