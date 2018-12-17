КГК проводит опрос о качестве жилищного строительства в Гродненской области

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля приглашает граждан принять участие в опросе на тему "Оценка качества жилищного строительства в Гродненской области", который проходит на сайте ведомства, сообщили БЕЛТА в КГК.

Цель опроса - изучить мнения граждан по качеству выполнения строительных работ, а также узнать о роли местных органов власти в решении проблемных вопросов, связанных с ходом строительства и вводом объектов в эксплуатацию в Гродненской области. Целевая группа - граждане, строившие жилье в 2016-2018 годах.

Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 9 вопросов. В том числе о том, проявились ли в ходе эксплуатации дома дефекты строительных работ, имелись ли проблемы в устранении подрядными организациями этих дефектов, довольны ли жильцы качеством жилья, благоустройством дворовой территории.

Опрос проводится до 4 января 2019 года.-0-