КГК проводит опрос о качестве жилищного строительства в Гродненской области

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля приглашает граждан принять участие в опросе на тему "Оценка качества жилищного строительства в Гродненской области", который проходит на сайте ведомства, сообщили БЕЛТА в КГК.
Цель опроса - изучить мнения граждан по качеству выполнения строительных работ, а также узнать о роли местных органов власти в решении проблемных вопросов, связанных с ходом строительства и вводом объектов в эксплуатацию в Гродненской области. Целевая группа - граждане, строившие жилье в 2016-2018 годах.
Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 9 вопросов. В том числе о том, проявились ли в ходе эксплуатации дома дефекты строительных работ, имелись ли проблемы в устранении подрядными организациями этих дефектов, довольны ли жильцы качеством жилья, благоустройством дворовой территории.
Опрос проводится до 4 января 2019 года.-0-
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