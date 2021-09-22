КГК: в Могилевской области участились случаи нарушения порядка регистрации капитальных строений

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области участились случаи нарушения порядка и сроков регистрации в органах технической инвентаризации и государственной регистрации возведенных капитальных строений. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

Заказчики, застройщики, балансодержатели строений в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2011 года №431 "О некоторых мерах по совершенствованию отношений в области изъятия, предоставления и использования земельных участков" должны обратиться за госрегистрацией объекта, прав на него в течение двух месяцев со дня утверждения акта приемки его в эксплуатацию. "За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо - до 50 базовых величин. Такая мера предусмотрена статьей 24.48 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях", - отметили в ведомстве.

Только за последний месяц КГК Могилевской области за эти нарушения вынес предупреждения восьми юридическим лицам и их работникам.-0-