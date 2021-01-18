КГК Витебской области проведет горячую линию по нарушениям при реализации древесины

18 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области 25 января проведет горячую линию с жителями региона. Обращаться можно по фактам нарушений закона при реализации древесины и изделий из нее, сообщили БЕЛТА в КГК области.
Звонки будут принимать с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам: 8 (0212) 37-61-43 и 8 (0212) 37-61-52.
КГК области также проводит контрольные мероприятия по выявлению серых схем реализации древесины субъектам хозяйствования, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Во время проверки Бегомльского лесхоза были выявлены факты причинения вреда государственному имуществу. При сотрудничестве с частной компанией лесхоз недополучил более 250 куб.м пиломатериалов. Должностные лица пытались скрыть недостачу, составляя фиктивные товарно-транспортные накладные, которые подписали работники лесхоза. Управление Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области проводит оперативно-разыскные мероприятия.-0-