КГК Витебской области проведет горячую линию по выплатам зарплаты

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жители Витебской области смогут с 3 по 6 августа обратиться на горячую линию Комитета государственного контроля по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.

В КГК добавили, что эта тема находится на постоянном контроле ведомства. Поступающие жалобы рассматриваются совместно с местными органами власти, что позволяет гражданам получить помощь в этом вопросе, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по заработной плате и скрывшие такие факты.-0-