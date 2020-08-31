КГК Витебской области проведет прямую линию по вопросам ветхого жилья

31 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. КГК Витебской области с 31 августа по 4 сентября проведет прямую телефонную линию по вопросам наличия в населенных пунктах ветхого и пустующего жилья, в отношении которого длительное время не принимаются соответствующие меры по сносу либо продаже, сообщили БЕЛТА в комитете.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-62-91 и 37-61-89.

В ведомстве отметили, что проведенные ранее контрольные мероприятия свидетельствовали о непринятии отдельными райисполкомами региона должных мер по неукоснительному выполнению требований указа "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности". В частности, в области отсутствовали достоверные сведения о фактических результатах проводимой работы по реализации данного указа. Не были приняты должные меры по выявлению всех пустующих домов, расположенных в сельской местности. В отношении выявленных не принимались установленные действия по их дальнейшему использованию или сносу. Также допускались факты неэффективного использования земельных участков, освободившихся после сноса таких строений.

В этой связи КГК Витебской области внес местным органам власти соответствующие предложения по исправлению сложившейся ситуации. В Комитет республики были направлены предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего данные вопросы.

Для совершенствования порядка учета и отчуждения пустующих и ветхих домов в 2018 году был издан указ "О пустующих и ветхих домах", который в отличие от ранее действующего распространяется не только на сельские населенные пункты, но и на города областного подчинения. "В ближайшее время областным Комитетом государственного контроля будут проведены контрольные мероприятия по вопросу полноты принимаемых местными органами власти мер по сокращению количества ветхого и пустующего жилья в условиях изменившегося законодательства", - подчеркнули специалисты. Одним из них станет прямая линия с жителями области по данной теме.-0-