КГК Витебской области выявил нарушения в доплате медикам за переработку

7 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. По требованию Комитета государственного контроля Витебской области обеспечена доплата заработной платы медицинским работникам одного из учреждений здравоохранения Витебска, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Жалоба о возможной недоплате заработной платы поступила на горячую линию в Комитет госконтроля. "Специалисты выявили нарушение требований законодательства о труде. Медикам в текущем году не производили начисление заработной платы в полном объеме (оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты) по замещаемой должности за время, отработанное сверх рабочего по основной должности. Фактически за замещение отсутствующих коллег работникам выплачивали надбавки в незначительном размере", - отметили в КГК.

В течение двух дней после обращения гражданина по требованию Комитета госконтроля области медучреждение произвело доначисление и выплату зарплаты 40 работникам. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.-0-