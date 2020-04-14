КГК выявил факты незаконного начисления зарплаты в учреждениях культуры Петриковского района

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Комитета государственного контроля Гомельской области изучили обоснованность выплаты заработной платы в детских школах искусств и клубных учреждениях Петриковского района и выявили факты нарушения законодательства, сообщили БЕЛТА в КГК.

Были установлены факты незаконного начисления зарплаты пяти учителям Новоселковской и Копаткевичской детских школ искусств. В 2017-2019 годах педагогические работники не провели более 600 индивидуальных и групповых учебных занятий. Они вносили в журналы ложные сведения о посещении учениками занятий и выставляли фиктивные оценки. Сумма незаконно выплаченной из бюджета заработной платы превысила Br6,7 тыс.

Согласно журналу занятий учительница Копаткевичской детской школы искусств с декабря 2017-го по май 2019 года проводила индивидуальные уроки игры на фортепиано с ученицей, которая с декабря 2017 года вообще не посещала школу. Однако педагог продолжала выставлять ей оценки за успеваемость и сама вносила плату за обучение.

Факты незаконной выплаты заработной платы установлены также в трех сельских домах культуры Петриковского района: Новоселковском, Новоголовчицком и Залесском. Пяти работникам этих клубных учреждений в 2018-2019 годах заработная плата начислялась с учетом осуществления ими кружковой работы с детьми (от 6 до 12 занятий в неделю), хотя этих занятий не было. Всего культработникам незаконно выплачено из бюджета около Br750.

Работники Новоголовчицкого Дома культуры отмечали в журналах учета кружковой работы посещение детьми занятий в шести кружках (художественное чтение, театральный, декоративно-прикладное искусство и др.), которые фактически не проводились.

После вмешательства областного комитета госконтроля незаконно выплаченные средства возмещены в бюджет в полном объеме. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.-0-