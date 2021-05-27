КГК выявил нарушения в организации питания в школах Гродненской области

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области выявлены нарушения в организации питания школьников. Информация об этом была озвучена сегодня на коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Мониторинг, проведенный в школах региона в мае, показал, что нарушения, хоть и не такие многочисленные, как ранее, все же случаются. Выявлены, в частности, факты невыполнения натуральных норм питания, занижения выхода готовых блюд.

"К примеру, в одной из школ в Новогрудском районе более месяца не выдавали сок. Выполнение натуральной нормы по сметане не превышало 70%, а по творогу - 60%. В Гродно в одной из школ выявлен недовес завтраков для детей. Недовесы выявлены и в одной из школ Ошмянского района", - рассказала начальник управления КГК Гродненской области Наталия Жур.

При этом, отмечают контролеры, на складах некоторых школ выявлены излишки продукции.

Обратили внимание во время коллегии и на ненадлежащий контроль за качеством и безопасностью питания. Выявлены факты несоблюдения условий хранения овощей и кондитерских изделий, порой встречалось и некачественное сырье. В некоторых случаях вопросы возникали к чистоте пищеблока, подходам к мытью посуды и кухонного инвентаря.

По результатам мониторинга направлены соответствующие рекомендации по устранению нарушений. Свыше 50 человек уже привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-