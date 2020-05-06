КГК выявил нарушения в работе лесхозов Витебской области

6 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Проведенные за последние два года проверки пяти лесхозов области показали системные нарушения и недостатки в работе как самих лесхозов, так и Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения, сообщил журналистам заместитель начальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Витебской области Дмитрий Давыденко, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, в лесной отрасли области проводится кропотливая работа по восстановлению и выращиванию лесов. Но есть случаи, когда некоторые должностные лица допускали грубые нарушения. За более чем два года специалисты КГК выявили в лесхозах нецелевое использование и получение бюджетных денег на Br250 тыс., причинение вреда госимуществу на Br208 тыс., а также порчу лесопродукции. Древесину срубали, но продать ее не смогли. "В результате проверок взыскано в бюджет Br393,5 тыс., к административной ответственности в виде штрафа привлечены три юридических лица и 33 работника лесхозов. Кроме того, возбуждено 13 уголовных дел, 67 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказал Дмитрий Давыденко.

В Поставском районе не был вовремя построен пеллетный завод. Его должны были запустить в мае этого года, теперь открытие предприятия перенесено на весну 2021 года.

В КГК Витебской области сегодня прошла коллегия по работе лесхозов региона, во время которой были выработаны меры для стабильной работы лесных хозяйств.-0-