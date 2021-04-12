КГК выявил нарушения в работе общепита в медучреждениях Витебской области

12 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Проводимые контрольные мероприятия показали, что отдельные субъекты малого бизнеса необоснованно завышали цены, устанавливая произвольные надбавки, нарушали правила продажи. Не соблюдались ассортиментные перечни товаров, требования санитарных норм, отсутствовала информация о ценах и документы, подтверждающие качество продукции, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

Различные нарушения выявлены в 10 объектах торговли и общепита в учреждениях здравоохранения Витебска, Орши и Полоцка. В некоторых повторно. "В кафетерии в Витебской областной клинической больнице к реализации предлагали 12 наименований продукции с превышением предельных надбавок от 4% до 35%. В магазине Оршанской городской больницы цены были завышены на три вида товаров. Также там отсутствовал ассортиментный перечень товаров", - отметили в КГК региона.

В магазине в Витебском областном онкодиспансере завышение цен выявили повторно: торговые надбавки на детское питание завысили до 34%. Ранее, в октябре 2020 года, в этом же объекте продавали товары с увеличением на 20-40% розничных цен. За повторное совершение правонарушения директор магазина привлечена к административной ответственности. После проверок также вынесены требования о приостановлении работы кафе в одной из больниц, недопуске к работе трех работников, а также запрете продажи продукции в пяти объектах общепита.

По вопросу качества и достаточности торгового обслуживания в медучреждениях Комитет государственного контроля Витебской области 16 апреля проведет горячую линию с жителями региона. Звонить можно с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам 8 (0212) 37-54-53, 8 (0212) 37-61-78, 8 (0216) 51-09-22 (Орша) и 8 (0214) 42-41-46 (Полоцк).-0-