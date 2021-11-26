Кириченко: современное поколение должно помнить уроки Великой Отечественной войны

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Современное поколение должно помнить уроки Великой Отечественной войны. Акцент на этом сделал сегодня на митинге, посвященном 78-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА.

У Вечного огня на площади Труда отдать освободителям дань уважения и признательности собрались руководство области и города, ветераны Великой Отечественной войны и труда, партизаны и подпольщики, труженики тыла, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, воинские подразделения, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь.

Петр Кириченко напомнил: страшным разрушительным смерчем пронеслась война над Гомелем. Были уничтожены предприятия, вокзал, школы, дворцы культуры и больницы. Жилой фонд был разрушен более чем на 80%.

"Но город выжил, а солдат Победы совершил не только ратный подвиг, но и трудовой. Вернувшись с войны, он снял шинель и стал восстанавливать родной Гомель. С тех пор за 78 мирных лет напряженным трудом нескольких поколений наш Гомель вновь стал одним из самых красивых городов Беларуси", - подчеркнул председатель горисполкома.

"Время Великой Отечественной войны все дальше уходит в прошлое. Но мы должны всегда помнить его уроки, учиться у старшего поколения жить и беречь родную землю", - считает Петр Кириченко.

Мэр выразил слова глубокой благодарности ветеранам за мирное небо, всем тем, кто восстанавливал город. "Вечная память тем, кто покоится в гомельской земле", - сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны Аэлита Самсонова с горечью отметила, что война изменила жизнь и историю страны, вошла в каждый дом, принесла колоссальные разрушения, страдания, горе. "Дорогие наши умные, талантливые молодые ребята, в ваши руки передаем мы эстафету безграничной любви к своей Родине. Пусть всегда на нашей земле царят мир, счастье, а город будет вечно молодым и красивым", - обратилась ветеран к современным поколениям.

Курсант военно-транспортного факультета БелГУТа Иван Скорик поделился, что день освобождения Гомеля очень дорог тем, кто живет и трудится сегодня на гомельской земле. "Мы знаем, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение. Наши деды и прадеды не щадили себя, чтобы будущие поколения могли жить и работать, сохранив свободу и независимость", - добавил он.

К могиле павших за свободу города участники митинга возложили цветы и венки, почтили память героев минутой молчания.

Мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, проходят во всех районах областного центра. Программа включает митинги, тематические выставки, патриотические акции и т.д.-0-

ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел митинг к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото Сергея Холодилина