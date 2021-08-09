Кировские аграрии приступили к уборке урожая арбузов

9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Кировского района начали уборку урожая арбузов. Первые 24 т сладких плодов уже поступили в белорусскую торговую сеть, сообщил корреспонденту БЕЛТА агроном-овощевод ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Иван Федотов.

"В этом году по сравнению с прошлым уборка арбузов началась на 10 дней раньше, - отметил Иван Федотов. - Скорейшему созреванию плодов способствовала жаркая погода. Так, первые спелые ягоды мы сняли с поля 3 августа. Они были сладкие, сочные и ароматные. В среднем вес одного кировского арбуза составляет 7-8 кг, отдельные экземпляры доходят до 11 кг".

Одно растение дает 2-3 плода, поэтому убирают арбузы выборочно, по мере созревания ягоды. Сегодня аграрии уже вывезли с поля 24 т полосатого груза - убрано примерно 0,5 га из 5 запланированных. Сейчас спелую ягоду выбирают через день по принципу "выбрали - продали", как только поступает заявка из торговой сети. Арбузы не лежат на хранении, а сразу направляются к покупателю.

"Арбузы продаем самые свежие - только с поля, - говорит Иван Федотов. - Более того они еще и экологически чистые: созревают в установленные для этой культуры сроки без всяких подкормок и другой химии. А вот про качество импортных плодов говорить не берусь, ведь они поступают в магазины гораздо раньше, когда нормальным арбузам еще зреть и зреть".

Весной этого года на полях ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Кировского района было высажено около 30 тыс. саженцев арбузов, выращенных из семян турецкой селекции. В хозяйстве культивируют бахчевые уже второй год подряд и вполне довольны полученными результатами. Так, если в прошлом году на территории 5 га было собрано 54 т арбузов, в этом планируют убрать до 80 т сладких плодов. Повысить урожайность помогла теплая погода и прошлогодний опыт в выращивании ягоды.

ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" - крупнейшее в области предприятие АПК и единственное в регионе хозяйство, которое выращивает арбузы в промышленных масштабах. Созревшие бахчевые поступают в розничную продажу на внутренний рынок. Они реализуются через фирменную выездную торговлю в Могилеве и Бобруйске, а также продаются в Минске в одной из крупнейших частных торговых сетей. Стоимость 1 кг кировского арбуза в рознице составляет Br0,99, в то время как другие бахчевые входят в ценовой диапазон от Br1 до Br1,5 руб.-0-