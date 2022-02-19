Кличковская: участие в референдуме дает возможность почувствовать сопричастность к истории страны

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участие в референдуме дает возможность каждому белорусу почувствовать сопричастность к истории и будущему своей страны. Акцент на этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сделала председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин, управляющий делами облисполкома Елена Кличковская.

"Уже на следующей неделе в Беларуси состоится важнейшее событие года, важнейший этап в современной истории - республиканский референдум. Участие в нем дает возможность каждому белорусу почувствовать сопричастность к истории и будущему своей страны", - сказала Елена Кличковская.

По ее мнению, все предлагаемые изменения и дополнения в Конституцию подсказаны временем и складывающейся внутри и вокруг Беларуси ситуацией. "Например, защитить традиционные ценности белорусов, тот прочный фундамент, на котором веками строились белорусские семьи, призвана поправка о том, что брак как союз именно женщины и мужчины, а также семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это очень перекликается с целями и задачами Белорусского союза женщин", - отметила председатель областной организации БСЖ.

Она обратила внимание, что в Год исторической памяти особую актуальность приобретает дополнение о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня мы видим, как отдельные личности пытаются цинично исказить историю, стремятся сделать героями военных преступников и оправдать их злодеяния. Мы, нация, которая потеряла в ту войну миллионы людей, ни в коем случае не должны этого допустить. Мы не можем предать память наших отцов, дедов и прадедов", - убеждена Елена Кличковская.

Управляющий делами считает, что прийти на участки и отдать свой голос - не просто личная ответственность. "Это долг перед нашими предками, которые дали нам право жить в свободной стране. И долг перед будущими поколениями. Не воспользоваться правом голоса и оказаться в стороне от такого важного момента в жизни страны, считаю, означает продемонстрировать свою социальную, политическую незрелость", - заключила Елена Кличковская.-0-