Ключи от счастья – в их руках

Первый на Брестчине многоэтажный дом со встроенным детским садом появился именно в Дрогичине. За его создание отвечал коллектив филиала "Строительное управление № 25" ОАО "Стройтрест № 2".

Выполнить и перевыполнить

За более чем 30-летнюю историю СУ-25 возведено множество объектов производственного, сельскохозяйственного и бытового назначения. На счету у организации – здания отделения "Белагропромбанка", районного суда, прокуратуры, следственного комитета и других крупных организаций района. Филиал стройтреста принимал участие в строительстве пешеходно-кабельного тоннеля на БелАЭС в Островце и биогазовых установок в Барановичском районе.

Работают дрогичинцы и в других областях республики. Например, их рук дело – детский сад на 230 мест в Солигорске Минской области, цементно-шиферный завод в Кричеве Могилевской области. Но все же больший объем строительных работ, по словам директора СУ-25 Анатолия Рапинчука, коллектив филиала выполняет в родном Дрогичинском районе.

– Ежегодно нашему управлению доводится задание по целевым и расчетным показателям прогноза социально-экономического развития. Так, в 2019-м объем строительно-монтажных работ был запланирован на сумму 4456 руб., а мы освоили 7907 руб., – отмечает руководитель. – На нынешний год нашему филиалу установлено задание по выполнению работ на сумму 6670 руб. В планах, конечно, выполнить, а возможно, и перевыполнить доведенные показатели.

На протяжении пяти последних лет СУ-25 активно сотрудничает с местным СПК "Осовецкий". На молочно-товарной ферме "Ялочь" работы развернулись весной прошлого года. Все старые животноводческие помещения пошли под снос. Сейчас на их месте возводятся новые: два коровника, доильно-молочный блок, цех сухостоя. Для улучшения жилищных условий сельчан планируется построить два одноквартирных дома в агрогородке Осовцы.

За последние годы работниками управления реконструированы и построены молочно-товарные фермы на территории нескольких хозяйств района: СПК "Агро-Детковичи", СПК "Бездеж-Агро", СПК "Алексеевичи-Агро" и ОАО "Дрогичинский райагросервис".

Новый опыт

В числе значимых объектов строительного управления значатся именно жилые дома, как одноэтажные, так и многоэтажные.

В свое время бригады филиала возводили жилье в Венесуэле, трудились над объектами в Польше и России. Сегодня же в основном своих земляков обеспечивают личными квадратами. В конце 2019 года ключи раздавали новоселам 40-квартирного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом на 60 мест. Подобный объект – первый опыт для коллектива СУ-25. Несмотря на это вместо нормативного срока строительства, рассчитанного на 11 месяцев, уникальный дом сдан на три месяца раньше.

– Строительно-монтажные работы проводились с использованием самых передовых технологий и отделочных материалов, – с гордостью подчеркивает Анатолий Григорьевич. – Детский сад занимает весь первый этаж. Для малышей предусмотрен отдельный вход, просторные и уютные группы, огороженная территория с большой площадкой для прогулок, развлечений и занятий спортом.

Новоселы, в числе которых многодетные семьи, получили, кроме просторных квартир с отделкой "под ключ", благоустроенный двор с детской площадкой, скамейками, урнами и малыми архитектурными формами. На дворовой территории предусмотрена стоянка для автомобилей.

В программу строительства на 2020 год включены сразу несколько жилых домов. Бригады СУ-25 уже приступили к возведению одного из них в юго-западной части Дрогичина по улице Шоссейной, 49. В Пинске, в микрорайоне Козляковичи, дрогичинцы построят 10-этажный монолитный дом. Еще один жилой объект появится в Микашевичах.

Золотой состав

Опережать сроки и выполнять качественно все строительные работы помогает наличие собственной производственной базы и техники. На балансе филиала имеется подсобное производство, в том числе растворо-бетонный узел с объемом производства до 2000 кубов в месяц. В основном бетоны и растворы используются предприятием для собственных нужд при строительно-монтажных работах. Часть материалов реализуется сторонним организациям.

И все же самым главным звеном в работе Строительного управления № 25 во все времена были люди. Дружный коллектив, для которого строитель в первую очередь – созидатель.

В штате филиала 153 человека, в том числе 23 инженерно-технических работника. Основной костяк коллектива – настоящие мастера своего дела, которые на предприятии с момента его основания. В их числе и Анатолий Рапинчук. Начинал свой трудовой путь в СУ-25 с мастера, затем стал прорабом, главным инженером, а с 2006 года – руководит организацией.

– У многих стаж больше 30 лет. Сегодня ветераны ОАО "Строительный трест №2" передают свои знания и опыт молодому поколению. Например, прораб Анатолий Федюкович, который трудится с первых дней образования управления. Бетонщик Николай Свитич, мой ученик, с нами уже больше 20 лет. Это хорошие примеры для молодежи, – замечает директор. – Вместе с тем опытные работники и сами не стоят в стороне от обучения. Ведь наша отрасль тоже развивается. Бываем на стажировках, перенимаем опыт, а после внедряем его в производство.

По итогам работы за 2018 год филиал "Строительное управление №25" ОАО "Стройтрест №2 г. Пинска" занесено на районную Галерею трудовой славы.

Марина ВАЛАХ.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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