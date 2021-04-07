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07 апреля 2021, 18:51

Клуб молодых промышленников Гомельской области станет сильным звеном в подготовке лидеров - Соловей

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Клуб молодых промышленников Гомельской области в перспективе станет сильным звеном в подготовке руководителей разного уровня. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей при посещении тренинга для членов клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей ознакомился с деятельностью клуба молодых промышленников региона. Это относительно новое объединение, идея создания которого возникла осенью 2020 года во время диалоговых площадок. "Радует, что предложение реализовано и дает эффект. Главная цель - поддерживать надежный кадровый резерв крепких руководителей, которые будут востребованы не только в промышленности, но и других сферах, а также на государственной службе. Уже сейчас понятно, что клуб молодых промышленников станет сильным звеном в подготовке руководителей разного уровня", - сказал губернатор. Он пожелал, чтобы клуб расширял профиль и объединял как можно больше талантливых и стремящихся к развитию специалистов.

Клуб "Молодые промышленники Гомельщины" создан 24 ноября 2020 года. Он объединил специалистов промышленных предприятий Гомельской области. В состав клуба включены 13 представителей из 8 предприятий. Это молодые люди, занимающие должности специалиста, начальника цеха, заместителя руководителя предприятия и состоящие в кадровом резерве. В будущем они смогут занять лидирующие и руководящие позиции на любом предприятии.

Все кандидаты перед включением в клуб прошли тестирование и собеседование с бизнес-тренером. Сертифицированный коуч будет сопровождать их в течение года и помогать реализовывать индивидуальные планы развития. Участников поддерживают менторы, а наблюдают за их ростом члены совета клуба, в который вошли представители Союза нанимателей и Гомельского облисполкома. Многое для создания и продвижения клуба делает директор Гомельского химзавода, председатель Совета нанимателей региона Дмитрий Черняков.

Основная задача клуба - подготовка талантливого кадрового резерва, поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Программа обучения кадрового резерва включает четыре блока: "Профессиональное управление командой", "Финансовый менеджмент", "Эффективность управления персоналом", "Основы организации и ведения управленческого, бухгалтерского, налогового учета, охраны труда и трудового законодательства". Тренинги проходят в формате тестов, деловых игр и др.

Уже завершена комплексная диагностика личностных качеств резервистов - членов клуба. Сертифицированный коуч дала расширенный анализ по каждой анкете. Теперь участники проекта узнали и осознали свои сильные и слабые стороны, стиль руководства и уровень энергии, готовы работать и совершенствоваться дальше. По каждому резервисту составлен индивидуальный план развития. По словам коуча, в течение года участники пройдут подготовку и будут готовы к потенциальному повышению по службе.

Двое резервистов представлены от СЭЗ "Гомель-Ратон". Глава администрации свободной экономической зоны Антонина Ежова подчеркнула, что необходимость создания таких клубов диктует время. "На разных исторических этапах время преподносит свои вызовы, и необходимо уметь на них достойно ответить. Если в 1990-е годы перед руководителями предприятий стояла задача выжить, то сегодня важно двигаться вперед и наращивать обороты, работать в команде", - отметила она.

Участник клуба от ОАО "Мозырский НПЗ" Евгений Григорович поделился впечатлениями от пройденного пути по программе: "Обучение помогает поднять управленческое и инновационное мышление, а также навыки управления бизнес-процессами на новый уровень".

Представитель ОАО "СветлогорскХимволокно" Денис Науменков отметил специфику обучения - высокую вовлеченность в процесс благодаря формату бесед, деловых игр и др. "Занятия здесь очень отличаются по подаче от стандартных семинаров и курсов. Полностью погружаешься в процесс, что способствует лучшему усвоению знаний и закреплению навыков", - сказал он.

Губернатору также предложили прочувствовать атмосферу и поучаствовать в деловой игре "Рабочее совещание". Геннадий Соловей с готовностью согласился, подчеркнув, что очень важно не останавливаться в развитии и продолжать обучение при любой возможности. "Настоящим руководителем может быть только человек с высоким уровнем самодисциплины, самокритики, ответственности и со стремлением к самообразованию. Он должен уметь вести за собой команду, организовывать и контролировать ее работу. Естественно, руководитель должен подавать личный пример", - резюмировал председатель Гомельского облисполкома.-0-

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