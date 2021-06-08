Клубничный сезон начался в Брестской области

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области начался сезон заготовки клубники, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сезон заготовки садовой земляники в регионе из-за затяжной и прохладной весны начался немного позже обычного. Принимать ягоду у населения и фермеров готовы не только представители потребкооперации, но и заготовители различных форм собственности. За первую клубнику продавцы просили высокую цену. Сейчас 1 кг продают меньше чем за Br10. Ежедневно стоимость снижается.

Клубничным краем в Брестской области называют Лунинецкий район. На местном рынке единичные машины начали скупать ягоду. Массово занимаются выращиванием клубники и в Дрогичинском районе. Третью позицию в этом рейтинге удерживают жители Ивановского района. Ожидается, что к выходным начнется массовый сбор ягоды.

"В прошлом году мы заготовили около 660 т клубники. Время покажет, каким сложится этот сезон. Будем забирать по максимуму все, что сможем. Работаем не только на внутреннем рынке, ищем и возможности для экспорта. С переработчиками начали работу еще в феврале, когда они формировали свои производственные программы", - заметили в Брестском областном союзе потребительских обществ.

Первая клубника товарного вида отправляется на рынки и в магазины. Перерабатывающим предприятиям заготовители начнут поставлять ягоду чуть позже - примерно недели через полторы.

Например, Малоритский консервноовощесушильный комбинат летом планирует приобрести до 100 т клубники. "Заготавливаем ее в Лунинецком районе как напрямую, так и через райпо. Из одной части варим клубничное варенье. Остальное перерабатываем на пюре. Оно хранится в специальных хранилищах, в течение года используем его для детского питания. Товар поставляем и на внутренний рынок, и за рубеж", - рассказала заместитель директора комбината Людмила Возносименко.-0-