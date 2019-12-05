Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил спектакль "Азбука безопасности"

5 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил игровой спектакль "Азбука безопасности", премьера которого состоится сегодня, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Постановку с игровыми и цирковыми номерами зрителям представят работники Дворца культуры и участники образцового коллектива "Веснушки". Спектакль продолжительностью 60 минут рассчитан на аудиторию старше пяти лет. Азбуку безопасности дети будут изучать вместе с четырьмя главными героями. Они узнают, почему взрослые что-то запрещают и что может случиться, если не слушать советы старших. "Спектакль учит правилам поведения в ситуациях, опасных для жизни и здоровья детей. Основная задача - объяснить ребенку важность знания основ безопасного поведения в городе или дома, когда он остается один без присмотра взрослых. В такой форме ребята смогут легко усвоить информацию", - сказал Сергей Машнов.

Это не первый опыт сотрудничества Кобринского Дворца культуры с МЧС. Весной 2018 года публике представили спектакль "Безопасные каникулы". Сергей Машнов обратил внимание, что театрализованные постановки на противопожарную тематику создаются и в других городах Брестской области. В частности, они есть в репертуаре творческих коллективов Бреста, Пинска, Барановичей.

В Брестской области в январе-ноябре зарегистрировано 855 пожаров, в том числе 29 произошли из-за детской шалости с огнем. "Спектакли являются хорошим подспорьем для профилактики ЧС. Кроме того, в нашем арсенале есть множество акций и конкурсов, например, "Спасатели глазами детей", "Безопасное детство", - добавил официальный представитель Брестского областного УМЧС.-0-