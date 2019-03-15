Кочанова: по итогам посевной в Оршанском районе будет дана оценка качеству работы руководителей

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам проведения посевной кампании в Оршанском районе будет дана оценка качеству работы соответствующих руководителей аппарата районного и областного исполкомов. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова, подводя итог очередного совещания республиканской рабочей группы по вопросу развития Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На предыдущем заседании рабочей группы было решено, что последующие встречи будут посвящены рассмотрению вопросов по отраслям. И с учетом начала посевной в этот раз обсуждались вопросы сельского хозяйства. После докладов и комментариев участников был сделан очевидный вывод: проблема в этой сфере не в нехватке средств, а в безответственном отношении отдельных руководителей, неналаженной системе управления и контроля за выполнением поручений.

"Предлагаю дать оценку по первому полугодию - как проведут посевную. Если будет плохо, вносите предложения, кого направить туда руководителем. Люди должны понимать ответственность и выполнять поручения. Если замечен беспредел - подключить прокуратуру и привлечь к уголовной ответственности, - сказала Наталья Кочанова. - Чем можно вам уже помогли. Убыточных предприятий быть не должно и зарплата должна выплачиваться".

Во время заседания

Заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов доложил об объемах посевов, готовности техники, запасе минеральных удобрений, семенном фонде и прочих аспектах, заверив, что с учетом принимаемых мер доведенный району план будет выполнен. "Мы видим, что по валу зерна, рапсу у нас есть полная возможность, чтобы выполнить поставленные программные задачи на 2019 год", - сказал Борис Ефремов.

Однако участники совещания, в частности председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, выразили сомнения, сославшись на показатель роста валовой продукции за январь, который не достает до плана. Спикер обратил внимание на проблемные моменты в животноводстве: низкую товарность производимого молока, привесы телят и падеж скота. Одна из причин - недостатки в заготовке кормов.

Но особенно остро стоит вопрос по зарплате. Наталья Кочанова обозначила крайний срок выплаты задолженности - до 20 марта. "Не должно быть такого отношения у руководителей к населению", - в очередной раз подчеркнула глава Администрации.

Среди запланированных к модернизации молочно-товарных комплексов и иных инвестиционных проектов в графике ведутся строительно-монтажные работы на МТК "Купалинка" агрокомбината "Юбилейный" в деревне Морозово, МТК в деревне Клюшниково предприятия "Устье" НАН Беларуси". Продолжается проект реконструкции комплекса на филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" в деревне Стайки. По остальным есть отставание. Но проблема даже не в этом, а в том, что вводимые мощности не используются в полной мере. Обеспокоенность по этому поводу высказал глава Комитета государственного контроля Леонид Анфимов.

"Мы говорим об элементарных вещах. Из раза в раз. За счет наведения элементарного порядка и дисциплины можно увеличить требуемые показатели и выполнить программу развития района", - подытожила Наталья Кочанова.-0-