11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО "Галантея", где ознакомилась с производством и встретилась с трудовым коллективом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из приоритетных направлений в работе членов Совета Республики - посещение предприятий, встреча с людьми, чтобы узнать, как работает предприятие, какие есть вопросы, проблемы у людей. Я не случайно выбрала предприятие, расположенное в столице, потому что я уполномоченная по Минску, часто бываю на столичных предприятиях. А так как оно относится к легкой промышленности, здесь работают в основном женщины. Поэтому хотелось узнать условия работы, как организовано производство, какие вопросы есть у женщин для того, чтобы сориентироваться и, возможно, где-то решить их на законодательном уровне", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, "Галантея" хорошо зарекомендовала себя на рынке страны и зарубежья. "Люди знают продукцию этого предприятия. Такой широкий ассортиментный перечень. Кроме того, они перестраиваются. Предприятие не только выпускает традиционную линейку продукции, но и очень оперативно принимает заказы от торговых объектов, когда надо, например, выпустить сумки-холодильники, защитные костюмы для медицинских работников, одежду для оборонной промышленности или какие-то другие новации", - рассказала она.

Наталья Кочанова поинтересовалась, работает ли молодежь на предприятии. "Я посмотрела, средний возраст работников - 43 года. В целом, труд на предприятиях легкой промышленности непростой. Но в то же время выпускаемая продукция приносит потребителю радость. Больше всего меня интересовало, как работает здесь молодежь и работает ли вообще. Директор предприятия рассказывал, что молодым специалистам производятся доплаты, а, значит, человек чувствует поддержку. На работу приглашают и граждан из других регионов. Работникам предоставляется общежитие, они имеют возможность посещать столовую, тренажерный зал на базе предприятия. Желающие имеют возможность повысить квалификацию. А повышая разряд, работник тем самым увеличивает свою заработную плату. Ну, и осваивать какие-то смежные профессии - все это очень важно", - подчеркнула спикер.

Наталья Кочанова уверена, что нужно больше популяризировать продукцию, которую выпускают белорусские предприятия.

"Посмотрите, качество великолепное и по цене они конкурентоспособные. Это предприятие имеет развитую сеть торговых объектов, - констатировала она. - Те предложения, которые сегодня озвучило руководство предприятия, мы обязательно рассмотрим. Мы понимаем, что наши предприятия надо поддерживать - то, о чем говорил Президент на Всебелорусском народном собрании. Ведь экономика - это основа развития страны".

Как добавила заместитель директора по маркетингу и продажам ОАО "Галантея" Анна Гливинская, несмотря на пандемию, в 2020 году значительного падения продаж не произошло. "Мы сработали с прибылью. Сохранили уровень экспорта, наш внутренний рынок. Наша фирменная торговля даже показала рост по сравнению с 2019 годом, - рассказала она. - Главное, что предприятие работает. Обстановка в коллективе хорошая".

Продукция с торговым знаком "Галантея" нашла своего потребителя на рынках России, Украины, Латвии, Литвы, Казахстана. "У нас ежемесячно проходит худсовет. Принимается минимум 30 новых изделий. Мы создаем четыре коллекции в год: две "весна-лето" и две - "осень-зима". То есть ежемесячно у нас обновляется ассортимент. Хотя 60% - это классика", - отметила замдиректора.

Анна Гливинская понимает, что с каждым годом завоевывать потребителя становится все сложнее - на рынке возрастает конкуренция. Но продукция "Галантеи" всегда отличалась хорошим качеством, и от этого принципа предприятие не собирается отходить. Во-вторых, широкий ассортиментный ряд. "Мы единственные в стране выпускаем 53 ассортиментные группы - все, что касается кожгалантереи. И это не только сумки, кошельки и ремни, мы выпускаем и детские рюкзаки. Кроме того, у нас 38 собственных брендовых магазинов. Думаю, это одно из направлений развития. Потому что никто не будет продавать продукцию лучше, чем мы сами. Все наши магазины находятся в крупных торговых центрах. Поэтому наряду с мировыми брендами мы тоже представлены", - констатировала она.

Наталья Кочанова ознакомилась с производством, оценила новинки продукции, а также пообщалась с коллективом. Как отметил электромонтер связи Максим Авдеев, встреча прошла в дружеской обстановке. "Было очень интересно. Услышал ответы на интересующие меня вопросы. В частности, что касается строительства жилья в Минске, - рассказал он. - Такие встречи, безусловно, важны".

Производство ОАО "Галантэя"

Главный бухгалтер ОАО "Галантея" Ольга Ратькова мама троих детей. "Конечно, меня больше волнуют вопросы, связанные с детьми. Наше предприятие на 90% состоит из женщин, поэтому больше всего будет спокойно работнице, когда она спокойна за своих детей. Обсудили бытовые вопросы, поговорили о пенсиях, зарплатах, вакцинации. На все вопросы ответы были достаточно полными, - поделилась женщина. - Порадовало, что мы увидели женский взгляд на многие вещи. И он достаточно искренний. Доверяешь с первых слов. Вообще беседа, на мой взгляд, прошла очень открыто, в такой семейной обстановке, и очень обоюдно выгодно, скажем так. Лично у меня осталось очень приятное впечатление".

В основном на встрече присутствовали руководители и представители цехов. "Просто в силу того, что у нас режим рабочего дня, естественно, все не могли находиться здесь. А теперь наша задача все это донести до наших работников. В том числе ответы на те вопросы, которые были ими поставлены через нас. Мы обо всем расскажем, обязательно поделимся своими впечатлениями", - заключила Ольга Ратькова.-0-

Фото Максима Гучека