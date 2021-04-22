Кочанова провела встречу с трудовым коллективом и личный прием на МЗКТ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила сегодня с рабочей поездкой Минский завод колесных тягачей, где встретилась с трудовым коллективом и провела личный прием граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи Наталья Кочанова отметила, что общение с трудовыми коллективами, проведение диалоговых площадок, приемов граждан и прямых линий практикуется постоянно. "Это эффективная форма общения с людьми, которая позволяет обсудить ситуацию в стране, узнать, что волнует людей в вопросах социально-экономического развития, партийного устройства, разработки Конституции, простых бытовых проблем", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики отметила, что в Минске сконцентрировано достаточное количество предприятий и все они играют важную роль в пополнении бюджета Минска. "От того, как завод будет работать, во многом зависит рост экономики и валового внутреннего продукта в целом в стране. Поэтому важно, чтобы предприятия развивались, эффективно работали, обеспечивали население рабочими местами и приносили пользу государству", - подчеркнула она.

Во время встречи

Наталья Кочанова также провела прием граждан. Все желающие могли обратиться с проблемами лично либо в письменной форме. Первым вопрос по ценообразованию и строительству жилья задал сотрудник предприятия Александр Конов. "Есть просьба рассмотреть возможность ввода в формулу расчета понижающего коэффициента для арендодателей, которые снимают жилье на период трудовых отношений. Хотелось бы иметь такие условия, чтобы была возможность откладывать и на собственное жилье", - рассказал он.

Еще один из сотрудников предприятия попросил решить проблему с дорогой в одной из деревень Червенского района. "Жителей в местности немало, а подъехать к домам, в том числе и к мемориальному памятнику невозможно. Достаточно будет гравийки, которая значительно улучшит ситуацию", - сказал мужчина.

Также сотрудники МЗКТ обращались с вопросами строительства льготного жилья, развития инфраструктуры в Новой Боровой, обеспечения жителей агрогородка Валевачи качественной питьевой водой и уличным освещением, интересовались вакцинацией от COVID-19.

Наталья Кочанова отметила, что проблем с качественной питьевой водой и освещением население иметь не должно, поэтому их решение взято на контроль, как и ситуация с дорожным покрытием. -0-

Представители коллектива МЗКТ во время встречи

Фото Андрея Покумейко