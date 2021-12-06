Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента Лиозненского района

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента при Лиозненском районном Совете депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рада, что вы сегодня здесь в Совете Республики. Нам интересно встречаться с людьми, слышать вопросы, которые их волнуют, чтобы потом, работая над законопроектами, все это реализовывать на практике. Совсем недавно по распоряжению Президента в Совете Республики создан экспертный совет, где мы отрабатываем все нормативные акты, которые поступают на стол главе государства. На сегодняшний день в стране действует более 3 тыс. законов. Они принимались в разное время и поэтому закономерно, что работа по внесению изменений и дополнений идет постоянно. Работая над законопроектами, мы должны понимать их актуальность и своевременность", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что в последнее время страна столкнулась с новыми вызовами. "Мы столкнулись с проблемой искажения правды о Великой Отечественной войне. Когда возникла необходимость разрабатывать закон о недопущении реабилитации нацизма, мы включились в эту работу очень активно. Внесены изменения в административный, уголовный кодексы, в закон о противодействии экстремизму. Это тоже очень правильно, потому что ситуация, складывающаяся на международной арене, вокруг нашей страны, достаточно напряженная. Идет геополитический раздел мира. Ложь и фейки заполонили все вокруг. Западные страны, создавшие миграционный кризис, пытаются в этом обвинить нас. То есть все те вопросы, которые приходится решать на уровне законопроектов, идут от жизни", - подчеркнула она.

Наталья Кочанова напомнила, что при Совете Республики создан Молодежный парламент. "Считаю, что там от каждого района должен быть представитель. Вообще, работа с молодежью, поддержка молодежных инициатив - одно из важных направлений деятельности Совета Республики. Ведь завтра именно молодежь придет нам на смену и будет управлять страной. Везде должна быть инициатива, интерес к работе. Равнодушие и формализм люди всегда чувствуют. Очень важно слышать людей, уметь своевременно реагировать на их просьбы. Важно понимать, какие проблемы беспокоят жителей того или иного района", - констатировала председатель Совета Республики.

Член Молодежного парламента при Лиозненском районном Совете депутатов, учащийся 11-го класса средней школы №1 Лиозно Кирилл Гайков впервые побывал в Совете Республики. "Это очень интересный, а главное, ценный опыт, когда мы вживую можем увидеть, как в стране принимаются законы. Сейчас молодежь слышат, и главное, что у нашего поколения много идей и инициатив. Как гражданину, мне хочется, чтобы Беларусь развивалась дальше, оставалась суверенной и независимой, - сказал он. - Я собираюсь получать высшее образование в области энергетики. Такие специалисты востребованы у нас после введения БелАЭС. Беларусь - наша Родина, и наша задача - сделать все, чтобы жизнь людей становилась лучше".

Кирилл Гайков

Даниил Каркошкин, учащийся 11-го класса Лиозненской СШ №1, поделился, что посещение Совета Республики для него огромный опыт. "Молодежь нашего района очень активная. У нас было не одно заседание парламента, на котором мы неоднократно обсуждали, что можно сделать для нашего поселка, как его облагородить. Мы будем делать все для того, чтобы не только наш поселок, но и вся Беларусь процветала и дальше", - отметил молодой человек.

Как уточнила председатель Молодежного парламента при Лиозненском районном Совете депутатов Дарья Шараева, в копилке молодых депутатов района немало проектов. "Мы реализуем проекты, связанные с социальной сферой, волонтерской деятельностью, оказываем помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Кроме того, участвуем в озеленении страны - акциях "Чистый берег" и "Чистый лес", создаем молодежную аллею и парк выпускников, - пояснила она. - Вместе с учащейся и трудовой молодежью высаживаем кустарники, потом за ними ухаживаем. Совсем недавно мы выиграли республиканский конкурс молодежных инициатив с проектом "Творчество без границ" для поддержки детей с ограниченными возможностями, чтобы они были социализированы и задействованы в творческой среде. Приятно, что молодежь слышат и поддерживают в реализации инициатив".

Дарья Шараева

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лиозненского райисполкома, член Молодежного парламента Ольга Могучая добавила, что беседа с Натальей Кочановой получилась живой и интересной. "На все вопросы мы получили ответ. Обсуждали много разных тем: взаимодействие местных органов управления, международное сотрудничество, образование, медицину, молодежную политику. Впечатлений очень много, и по дороге домой, мы, конечно, поделимся друг с другом. Молодежный парламент у нас в районе действует успешно, потому что все инициативы ребят воплощаются в проектной деятельности", - подчеркнула она.-0-

Фото Павла Орловского