Количество пациентов с пневмониями в стационарах Витебской области снизилось с конца апреля на 20%

13 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области сохраняется положительная динамика с заболеваемостью пневмониями, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий сегодня на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день ситуация в Витебской области и Витебске остается серьезной, но она стабильная и контролируемая. Количество пациентов, которые лечатся от пневмонии в стационарах, снизилось с конца апреля по региону на 20%, по областному центру - на 29%", - сказал начальник облздрава. По его словам, количество тяжелых пневмоний по области снизилось незначительно и остается практически на том же уровне. Состояние каждого пациента строго контролируется, все лекарственные средства назначаются по протоколу. При этом учреждения здравоохранения в достаточном количестве обеспечены медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

С 1 апреля по 12 мая в регионе выписаны более 5,4 тыс. пациентов и 308 медработников, которые уже приступили к исполнению своих обязанностей. Стабилизация обстановки открыла возможность приступить к поочередной дезинфекции лечебных учреждений Витебска. "Полная санобработка проведена в областном клиническом специализированном центре, завершается дезинфекция в городской клинической больнице №1. С сегодняшнего дня на окончательную дезинфекцию уходит хирургический корпус областного онкодиспансера, который с 18 мая начнет принимать своих профильных пациентов. Надеюсь, что для госпитализации пневмоний он больше привлекаться не будет", - отметил Михаил Вишневецкий.

Начальник облздрава обратил внимание всех жителей региона на необходимость соблюдать профилактические меры, в том числе социальное дистанцирование. "Это одно из важнейших условий для сохранения положительной динамики", - подчеркнул он.

Касаясь исполнения указа №131, Михаил Вишневецкий рассказал, что лечебные учреждения области с 5 мая начали выплаты зарплаты и доплат, прописанных в документе. Доплаты получают и студенты-добровольцы медуниверситета, принятые на работу средним медицинским персоналом, - как и основные работники. "К этому мы готовились заранее. Был проведен семинар-совещание с сотрудниками планово-экономических служб всех учреждений здравоохранения. Подготовлены и собраны ответы по всем актуальным вопросам, касающимся исполнения указа. Они направлены в медучреждения. Безусловно, некоторые звонки, связанные с недопониманием критериев начисления выплат, есть. В таких случаях работаем с человеком индивидуально, все объясняем конкретно по его случаю", - добавил Михаил Вишневецкий.

Кроме того, все лечебные учреждения области прорабатывают пофамильные списки граждан, которые перенесли заболевание и готовятся к выписке. Им будет предлагаться санаторно-курортное оздоровление в соответствии с поручением главы государства.-0-