Количество рейсов на пригородных маршрутах Минска с апреля увеличивается

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минсктранс" в связи с увеличением пассажиропотока на весенне-летний период организует дополнительные рейсы на пригородных маршрутах, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, с 1 апреля на маршруте №231А "АС Юго-Западная - Поповичи" ежедневно вводится рейс в 14.30. С 5 апреля изменяется расписание 11 автобусов (№№322, 368С, 494С, 369А, 360С, 311С, 349С, №352, 411А, 335С, 292А), с 6 апреля - еще 34 маршрутов (№№236, 241С, 329С, 348С, 398, 368С, 338С, 386С, 494С, 369А, 226С, 297, 357, 360С, 311С, 385С, 349С, 255 / 304, 341 / 235, 205, 352, 409, 260С, 335С, 377С, 292А, 215, 301, 243С, 389С / 390С, 390С / 389С, 346, 354С, 256А).

С 7 апреля организуются воскресные рейсы по маршрутам №241С, 329С, 348С, 338С, 386С, 413, 369А, 226С, 305С, 311С, 385С, 235 / 341, 352, 409, 260С, 335С, 377С, 301, 243С, 389С/390С, 346, 354С. С 8 апреля вносятся изменения в работу автобусов №№357, 342С, №390С / 389С, 389С/390С, 354С, с 9 апреля - №260С, с 10 апреля - №354С, с 12 апреля - №307С, 354С, 253С, с 13 апреля - №307С, 253С, с 14 апреля - №307С, 253С.

Одновременно некоторые рейсы отменяются. Так, с 1 апреля не будет ходить автобус №231 "АС Юго-Западная - Строчица" в 14.30, с 5 апреля - №369 "ДС Карастояновой – Янушковичи" по пятницам и воскресеньям в 18.05, №411 "АС Юго-Западная - Тристенец" в 6.30 и 18.15 по пятницам, субботам, воскресеньям, №292 "АС Автозаводская – Руденск" в 16.40 по пятницам.

С 6 апреля не предусмотрены некоторые рейсы автобусов №№236, 369, 324, 325, 292, 202, 301, 256, с 7 апреля - №№369, 202, с 8 апреля - №325.-0-