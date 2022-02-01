Количество самозанятых в Гродненской области в 2021 году увеличилось на 1,1 тыс.

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2021 году количество самозанятых увеличилось на 1,1 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Всего в области в прошлом году единый налог уплатили 7,7 тыс. граждан. По сравнению с 2020 годом их количество возросло на 1,1 тыс. "Из них более 2,2 тыс. человек оказывают парикмахерские услуги, более 1 тыс. граждан занимаются репетиторством, розничную торговлю осуществляют 1,4 тыс. человек", - рассказали в ИМНС по Гродненской области.

В инспекции подчеркнули, что с февраля 2022 года расширен перечень видов деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. В него включены шесть новых видов деятельности, в том числе, например, услуги курьера, учителя-дефектолога, а также ландшафтное проектирование, аренда и прокат развлекательного и спортивного оборудования и другое. "Расширение видов деятельности создает дополнительные условия для повышения самозанятости населения, вовлечения его в экономическую деятельность и следовательно содействует развитию предпринимательства в стране", - отметили в инспекции.

Сейчас перечень насчитывает 37 видов деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Перечень содержится в п.3 ст. 337 Налогового кодекса.

Инспекторы напомнили: для осуществления деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо обратиться с уведомлением в любой налоговый орган не обязательно по месту жительства. В уведомлении следует указать вид деятельности, период и место его осуществления, и после уплаты единого налога, сумму которого рассчитает налоговый инспектор, можно начинать работать.

При наличии статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста и (или) при наличии группы инвалидности предоставлено право для применения льготы в виде снижения на 20% ставки единого налога, а при наличии одновременно двух оснований - на 45%.-0-