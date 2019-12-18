Количество сделок купли-продажи квартир в Минске в ноябре снизилось

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число сделок купли-продажи квартир в Минске в ноябре снизилось практически на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и на 12% к уровню ноября 2018 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества.

"В ноябре в Минске было совершено 1 005 сделок купли-продажи квартир (без учета продажи долей в праве собственности и комнат). Это на 22% меньше, чем в октябре этого года, несмотря на то, что Беларусбанк с 1 ноября снова снизил ставку по кредитам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, - отметили в агентстве. - Если сравнивать с ноябрем 2018 года, то количество сделок снизилось на 12%".

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке (речь о квартирах, которые были проданы в течение года со дня ввода дома в эксплуатацию) в ноябре составила 11,8% от общего числа сделок купли-продажи. В предыдущих месяцах этого года она колебалась от 6,9% до 15,6%.

В целом за ноябрь было продано 52,11 тыс. кв.м на общую сумму Br141,74 млн. В площадном выражении это на 23% меньше, чем за предыдущий месяц, и на 16% меньше, чем в ноябре предыдущего года.

"Серьезных колебаний средней цены квадратного метра в ноябре не наблюдалось. Цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке практически не изменились (минус 0,3-1,1%), а вот на трехкомнатные снизились на 2,3% к предыдущему месяцу", - отметили в агентстве.

На первичном рынке наблюдался рост средних цен в пределах 4-7%, который связан с изменением структуры рынка и со снижением объемов строительства в последние годы. В частности, в ноябре 29,4% сделок было совершено с квартирами в новых многоквартирных жилых домах по улице Мястровской, т.е. в одном из дорогих микрорайонов Минска (Лебяжий). К слову, в октябре 54% сделок было зарегистрировано по ул. Академика Карского (Сухарево).

По итогам ноября, средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке установилась на уровне Br2 920 за 1 кв.м, на первичном - Br2 940 за 1 кв.м.-0-