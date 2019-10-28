Количество субъектов малого предпринимательства в Витебской области растет

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за 9 месяцев 2019 года количество субъектов малого предпринимательства выросло на 3%. Такая информация размещена на сайте инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 1 октября, в области зарегистрировано почти 30,9 тыс. субъектов малого бизнеса (в том числе более 8,3 тыс. организаций и свыше 22,5 тыс. индивидуальных предпринимателей). За 9 месяцев от малого предпринимательства поступило в бюджет более Br237 млн, что составило 18,4% платежей, контролируемых налоговыми органами.

Самая весомая прибавка этого сектора экономики произошла в Витебске, где он увеличился на 385 субъектов, а также в Оршанском районе (плюс 120 субъектов). Наиболее высокие темпы роста количества субъектов малого предпринимательства отмечаются в Бешенковичском (106,5%), Миорском (105,9%), Браславском (105,5%) и Витебском (104,6%) районах.

При выборе формы предпринимательской деятельности будущего бизнеса инициативные граждане в Витебской области отдают предпочтение статусу индивидуального предпринимателя. За 9 месяцев количество индивидуальных предпринимателей выросло на 944, или на 4,4%, и на 1 октября превысило 22,5 тыс. единиц. За это же время число организаций - субъектов малого бизнеса сократилось примерно на 1% до 8,3 тыс. юрлиц. По данным на 1 октября, в Витебской области зарегистрировано 229 организаций среднего бизнеса (численность работающих от 101 до 250 человек), что на 7,7% меньше, чем на начало 2019 года. При этом рост числа средних организаций отмечается в шести районах, еще в трех регионах их количество не изменилось.-0-